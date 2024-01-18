Найнгголан: Моуринью не был успешен в «Роме»

Экс-футболист «Ромы»прокомментировал увольнение экс-тренера «волков»из клуба.

«Болельщики поддерживают Моуринью, хотя он не смог добиться успеха в "Роме". Да, он выиграл Лигу конференций, но для меня это не является трофеем, ведь три года назад такого турнира даже не существовало. Однако формально трофей есть трофей.

А в нынешнем сезоне я трижды приходил на стадион и видел команду, которая не нанесла ни одного удара по воротам», — приводит слова Найнгголана официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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Найнгголан играл за римский клуб с 2014 по 2018 год. За этот период футболист провел 203 встреч во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 28 результативных передач.