Сафонов прокомментировал продление контракта с «Краснодаром»

Голкипер «Краснодара»отреагировал на то, что его новый контракт с клубом истекает 31 января 2029 года.

«Естественно только положительные эмоции, близкие к счастью, потому что я понимаю, что такой долгосрочный контракт — это результат плодотворной работы и хороших, доверительных отношений, которые строились годами. Для меня "Краснодар" — это всё, потому что я прошёл долгий путь от школьной скамьи до выхода на поле с капитанской повязкой. Это долгий путь, я рад, что он не заканчивается, что он только продолжается. Нельзя сказать, что он начинается, но я думаю, что он сейчас в самом разгаре своего хода, поэтому я с нетерпением жду того, что будет дальше», — приводит слова Сафонова официальный канал ФК «Краснодар» в YouTube.

24-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара». На данный момент клуб лидирует в РПЛ.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 18 млн евро.