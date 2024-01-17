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    РФС пригласит Джоковича на товарищеский матч Россия — Сербия

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    Сербский теннисист Новак Джокович в ближайшее время получит от РФС приглашение посетить товарищеский матч Россия — Сербия, сообщает «Матч ТВ».

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Ранее стало известно, что матч между сборными России и Сербии запланирован на март.

    Решение о возможном визите 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» в Москву будет принято ближе к дате проведения игры.

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    • «В марте Новак планирует сыграть в Индиан‑Уэллсе и в Майами. Дата футбольного матча — как раз перед стартом турнира во Флориде и после завершения турнира в Калифорнии.

    Нам известно о том, что российская сторона намерена пригласить Новака. Но пока неизвестно, сможет ли Новак прилететь на один день в Москву, учитывая календарь и разницу в часовых поясах перед турниром во Флориде.

    Насколько я знаю, приглашение будет вручено команде Новака в ближайшее время. В любом случае, решение о возможном визите в Москву будет принято ближе к дате проведения футбольного матча», — рассказал источник издания.

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