РФС пригласит Джоковича на товарищеский матч Россия — Сербия

Сербский теннисиств ближайшее время получит отприглашение посетить товарищеский матч Россия — Сербия, сообщает «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что матч между сборными России и Сербии запланирован на март.

Решение о возможном визите 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» в Москву будет принято ближе к дате проведения игры.

«В марте Новак планирует сыграть в Индиан‑Уэллсе и в Майами. Дата футбольного матча — как раз перед стартом турнира во Флориде и после завершения турнира в Калифорнии.

Нам известно о том, что российская сторона намерена пригласить Новака. Но пока неизвестно, сможет ли Новак прилететь на один день в Москву, учитывая календарь и разницу в часовых поясах перед турниром во Флориде.

Насколько я знаю, приглашение будет вручено команде Новака в ближайшее время. В любом случае, решение о возможном визите в Москву будет принято ближе к дате проведения футбольного матча», — рассказал источник издания.