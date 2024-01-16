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    «Ювентус» — «Сассуоло». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 20-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Сассуоло»

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    «Ювентус»
    Туринский «Ювентус» дома сыграет с «Сассуоло» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ювентус»

    Туринский клуб идет вторым в турнирной таблице Серии А с отставанием в 5 очков от лидирующего «Интера». На счету «Ювентуса» 46 очков в 19-ти матчах: 14 побед, 4 ничьи и одно поражение — от «Сассуоло» в первом круге. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 29:12.

    «Ювентус» подходит к матчу с «Сассуоло» с беспроигрышной серией из 16-ти матчей во всех турнирах. За этот период подопечные Массимилиано Аллегри одержали 13 побед и трижды сыграли вничью.

    В крайнем туре Серии А «Ювентус» в волевом силе обыграл последнюю команду чемпионата — «Салернитану» (2:1). При счете 1:1 победный мяч на 91-й минуте забил Влахович. После матча в чемпионате «старая синьора» разгромила в Кубке Италии «Фрозиноне» (4:0), оформив путевку в полуфинал.

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    «Сассуоло»

    Команда из одноименного города набрала 19 очков в 19-ти матчах, что позволяет ей занимать 14-ю строчку в турнирной таблице. На счету «Сассуоло» 5 побед, 4 ничьи и 10 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 26:33.

    В предыдущем туре Серии А подопечные Алессио Дионизи прервали шестиматчевую серию без побед во всех турнирах, минимально обыграв дома «Фиорентину» (1:0). Единственный гол на 9-й минуте забил Пинамонти.

    Ранее «Сассуоло» вылетел из Кубка Италии, проиграв «Аталанте» (1:3), а также уступил в 4-х из 5-ти матчах Серии А.

    Личные встречи

    В первом круге текущего сезона Серии А «Сассуоло» дома обыграл «Ювентус» со счетом 4:2. Всего в 10-ти последних матчах на счету туринского клуба 5 побед, «черно-зеленые» оказался сильнее в 3-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Сассуоло» с коэффициентом 1.75.

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