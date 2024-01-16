«Ювентус» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 января, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ювентус»

Туринцы здорово проводят этот сезон. Они потеряли только одиннадцать очков, проиграв одну игру и четырежды сыграв вничью. Также на счету команды из Турина четырнадцать побед. Туринский коллектив смог забить 29 мячей в ворота соперников, а в свои ворота пропустил двенадцать.

По итогам первых девятнадцати туров «черно-белые» смогли набрать 46 очков. «Зебры» только на пять баллов отстают от лидирующего «Интера» и имеют игру в запасе, но на целых семь пунктов опережают третий «Милан». «Старая сеньора» должна бороться за чемпионство.

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В последних играх туринцы смогли победить «Салернитану» (2:1), «Рому» (1:0) и «Фрозиноне» (2:1), а до этого сыграли вничью с «Дженоа» (1:1) и переиграли «Наполи» (1:0) и «Монцу» (2:1). Последнее и единственное в сезоне поражение было еще 26 сентября в гостевом противостоянии с «Сассуоло» (2:4).

Все прогнозы на Серию А

В текущем сезоне «Ювентус» не выступает в европейских турнирах. Подопечные Массимилиано Аллегри провели первые встречи в Кубке Италии, разгромив «Салернитану» (6:1) и «Фрозиноне». Они пробились уже в полуфинал турнира, где сыграют против «Лацио».

«Сассуоло»

Команда из одноимённого города провинции Модена в регионе Эмилия-Романья пока что проводит не лучший для себя сезон. Коллектив из Сассуоло по итогам девятнадцати матчей смог набрать девятнадцать баллов и расположился на четырнадцатой строчке в турнирной таблице.

В настоящий момент «черно-зеленые» только на четыре пункта опережают зону вылета, поэтому далеко не обеспечили себе спокойную жизнь. А вот от еврокубковой зоны команда отстала на много. «Сассуоло» смог 26 раз поразить ворота соперника и 33 раза пропустил в свои.

Подопечные Алессио Дионизи продолжают борьбу только в Серии А, поскольку уже вылетели из Кубка Италии. Они сначала переиграли «Козенцу» (5:2), затем по пенальти прошли «Специю», но затем в четвертьфинале уступили «Аталанте» (1:3).

В последней игре «Сассуоло» переиграл «Фиорентину» (1:0), а до этого были поражения от «Милана» (0:1) и «Дженоа» (1:2). Перед этим также была ничья с «Сассуоло» и поражения от «Кальяри» (1:2) и «Ромы» (1:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают поставить за 1.43.

На викторию «Сассуоло» дают 8.20, ничья оценена в 4.60.

Поставим на то, что обе команды смогут забить.

Также сделаем ставку на то, что «Ювентус» сможет добыть победу минимум в два мяча.