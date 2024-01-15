Тюкавин мог перейти в клуб Серии А

Нападающий «Динамо»прошлым летом мог переехать в Италию.

Один из посредников предлагал «Болонье», которая искала нападающего, рассмотреть кандидатуру 21-летнего Тюкавина, сообщает «Спорт-Экспресс».

Клуб Серии А был готов начать переговоры с бело-голубыми и агентом футболиста, но из-за затяжки по времени этого так и не сделал.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел в чемпионате России 18 матчей, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Напомним, Тюкавин в конце 2023 года подписал новый долгосрочный контракт с «Динамо».