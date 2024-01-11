Тюкавин: Я пока не готов к переезду в Европу

Нападающий «Динамо»считает, что ему еще рано переходить в клуб из топового европейского чемпионата.

«Думаю, пока еще не готов к отъезду в топовый европейский чемпионат.

Над чем нужно поработать? Над завершением, чтобы решать моменты на автомате», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел в чемпионате России 18 матчей, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Напомним, Тюкавин в конце 2023 года подписал новый долгосрочный контракт с «Динамо».