Тюкавин: Я пока не готов к переезду в Европу

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«Думаю, пока еще не готов к отъезду в топовый европейский чемпионат.
Над чем нужно поработать? Над завершением, чтобы решать моменты на автомате», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».
В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел в чемпионате России 18 матчей, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Напомним, Тюкавин в конце 2023 года подписал новый долгосрочный контракт с «Динамо».