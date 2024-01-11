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    Тюкавин: Я пока не готов к переезду в Европу

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    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин считает, что ему еще рано переходить в клуб из топового европейского чемпионата.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Думаю, пока еще не готов к отъезду в топовый европейский чемпионат.

    Над чем нужно поработать? Над завершением, чтобы решать моменты на автомате», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

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    • В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел в чемпионате России 18 матчей, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

    Напомним, Тюкавин в конце 2023 года подписал новый долгосрочный контракт с «Динамо».

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