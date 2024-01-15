«Факел» — «Сабаил»: счет матча 1:0, обзор гола

Автором единственного забитого мяча на 69-й минуте с пенальти стал Никита Моцпан.
Товарищеский матч
«Факел» (Россия) — «Сабаил» (Азербайджан) — 1:0 (0:0)
Гол: Моцпан, 69 — с пенальти«Факел»: Беленов (Гудиев, 46), Брызгалов (Суслов, 46), Божин (Поярков, 46), Мастерной (Мендель, 46), Магаль (Селе, 46), Калинин (Моцпан, 46), Квеквескири (Ивлев, 46), Альшин (Багамаев, 46), Якимов (Паскалуца, 46), Марков (Ковалев, 46), Аппаев (Максимов, 46)
Следующий матч воронежцы проведут 24 января против словенского «Копера».