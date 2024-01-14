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    Чалханоглу о победе «Интера»: Для нас было важно выиграть у «Монцы»

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    Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал крупную победу своей команды в матче 20-го тура итальянской Серии А с «Монцей» (5:1).

    Хакан Чалханоглу
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    Хакан Чалханоглу

    «Для нас было важным выиграть у "Монцы", у них есть качественные игроки, и они знают, как навязать свою игру. Но мы очень хорошо вошли в игру и, я считаю, заслужили победу

    Если говорить об атмосфере в команде, то на тренировках мы злимся друг на друга, но в раздевалке у нас очень положительный микроклимат. Как вы можете заметить, мы являемся семьёй на поле и даже за его пределами», — приводит слова Чалханоглу официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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    • После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 51-м очком в активе. В следующем матче миланская команда сыграет против «Лацио» в полуфинале Суперкубка Италии.

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