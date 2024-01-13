Почеттино: Первая половина получилась не такой, какой мы ее планировали

Главный тренервысказался о матче против(1:0).

«Первая половина получилась не такой, какой мы ее планировали. Перед игрой произошло что-то, что я не могу объяснить. Думаю, это немного повлияло на команду. Что именно? Нет, нет, ничего. Ничего особенного. Мелкие детали, которые порой влияют на команду.

Второй тайм мы начали очень хорошо. Я думаю, что мы играли в действительно хороший футбол в течение 30 минут и должны забить еще один гол, один или два, и завершить игру.

Когда не снимаешь вопрос о победителе, на последних минутах у соперника есть хороший шанс отыграться. Но мы хорошо защищались, и я думаю, что для нас было полезно, что мы столкнулись с некоторыми трудностями. Я думаю, что это позволит нам расти и укрепит уверенность в том, как мы работаем», — цитирует Почеттино Standard.

«Челси» (31 очко) поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Команда Маурисио Почеттино одержала третью подряд победу в АПЛ. «Фулхэм» (24) идет на 13-й позиции.