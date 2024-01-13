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    «Бавария» разгромила «Хоффенхайм»

    «Бавария» — «Хоффенхайм»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Хоффенхайм 1899
    В первом матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в родных стенах разгромила «Хоффенхайм» со счетом 3:0.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    Автором дубля стал Джамал Мусиала, а еще один гол на счету Гарри Кейна. Гости доигрывали поединок в меньшинстве из-за удаления Гриши Промеля.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Хоффенхайм 3:0
    Голы: 1:0 Джамал Мусиала (18'), 2:0 Джамал Мусиала (70'), 3:0 Гарри Кейн (90 + 1') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Маттейс де Лигт, Йозуа Киммих, Рафаэл Геррейру (Леон Горецка, 78'), Конрад Лаймер (Александар Павлович, 78'), Альфонсо Дэвис, Лерой Зане (Матис Тель, 73'), Джамал Мусиала (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 87'), Томас Мюллер (Кингсли Коман, 73'), Гарри Кейн Хоффенхайм: Оливер Бауман, Павел Кадержабек, Озан Кабак, Стэнли Нсоки, Мариус Бюльтер (Роберт Сков, 79'), Антон Стах, Гриша Прёмель, Флориан Гриллич, Ваутер Вегорст (Ила Бебу, 79'), Максимилиан Байер (Финн Оле Беккер, 84'), Андрей Крамарич (Умут Тохумджу, 79') Предупреждения: Антон Стах (16'), Гриша Прёмель (42'), Гриша Прёмель (74'), Александар Павлович (83')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» смогла набрать 41 очко и закрепилась на втором месте в турнирной таблице. У «Хоффенхайма» осталось 24 пункта и седьмая строчка.

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