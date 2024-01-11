Агент: Щенников понимает, что может кормить семью не только занятием футболом

Агент, представляющий интересы бывшего защитника, высказался о будущем 32-летнего футболиста, который находится в статусе свободного агента.

«Нет, Георгий пока не решился поехать на сборы с какой-либо командой, он проводит тренировки в индивидуальном режиме. Игрок занимается бизнесом, и на футболе жизнь не заканчивается.

Если будет интересный вариант, то мы его рассмотрим. На данный момент ситуация такова: Щенников без команды, а те предложения, которые были, были неинтересными. Георгий всю жизнь прожил в Москве, у него здесь семья, и сложно что-то менять и неинтересно ехать в команду из региона. Если будет вариант с московской командой или с близлежащего региона, то, возможно, Щенников рассмотрит это предложение.

Надо понимать и учитывать возраст футболиста, то, что у него полноценный год без игрового тонуса, взвесить все плюсы и минусы. Георгий Щенников на данный момент официально не объявлял о завершении карьеры, но пытается найти альтернативное занятие футболу — у него отлично получается в бизнесе. Игрок не опускает руки и понимает, что может кормить семью не только занятием футболом», — цитирует агента Sport24.