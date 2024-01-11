Cпортивный директор «Ростова»: Селекционный отдел не рассматривал Глушакова

Cпортивный директорвысказался о том, чтобудет проходить сборы с командой.

«Со мной Глушаков не разговаривал. Ситуация с Денисом не имеет никакого отношения со спортивным отделом. У него хорошие отношения с Валерием Георгиевичем, он попросил потренироваться, набрать форму. Селекционный отдел его не рассматривал, мы к этому отношения не имеем. Это просьба заслуженного футболиста к тренеру, с которым у него хорошие отношения», — цитирует Рыскина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Глушаков покинул костромской «Спартак» и не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции.