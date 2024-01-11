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    Глушаков: Медосмотр? Сказали, что все хорошо: молодой, перспективный, еще поиграю

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    Российский полузащитник Денис Глушаков рассказал о прохождении медосмотра вместе с «Ростовом».

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Медобследование прошел нормально. Сказали, что все хорошо: молодой, перспективный, еще поиграю. Тренера на медосмотре не видел, общался с ним до этого. Валерий Георгиевич Карпин поговорил со мной и взял на сборы. Надо подготовиться, пройти хорошо тренировочный процесс, а дальше видно будет, как судьба сложится», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что Глушаков покинул костромской «Спартак» и не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции.

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