Глушаков: Медосмотр? Сказали, что все хорошо: молодой, перспективный, еще поиграю

Российский полузащитникрассказал о прохождении медосмотра вместе с

«Медобследование прошел нормально. Сказали, что все хорошо: молодой, перспективный, еще поиграю. Тренера на медосмотре не видел, общался с ним до этого. Валерий Георгиевич Карпин поговорил со мной и взял на сборы. Надо подготовиться, пройти хорошо тренировочный процесс, а дальше видно будет, как судьба сложится», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Глушаков покинул костромской «Спартак» и не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции.