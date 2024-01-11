Аргентинские клубы и сборная могут быть отстранены от всех турниров из-за действий нового президента страны

В Аргентине разгорается конфликт между спортивной конфедерацией и новым президентом страны

По данным издания La Nacion, Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) намерена добиться отмены положений Декрета о необходимости и срочности (DNU), который подписал Хавьер Милей.

Согласно новой редакции Закона о спорте и поправкам к нему футбольные клубы будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью.

CAD потребовала признать DNU неконституционным и уверена, что КОНМЕБОЛ после этих поправок получит все основания отстранить аргентинские команды от соревнований под своей эгидой. Это также ставит под угрозу участие сборной Аргентины в Копа Америка.

«Аналогичным образом МОК и паралимпийский комитет могут приостановить участие спортсменов, представляющих нашу страну в Париже во время следующей Олимпиады», — говорится в документе, подготовленном организацией.

МОК и ФИФА внимательно следят за вмешательством государства в деятельность спортивных организаций, и если таковые будут обнаружены, последуют жесткие незамедлительные меры по отношению к аргентинской сборной и клубам.

Сам президент Аргентины в интервью Radio Mitre сказал, что все изменения должны быть приняты оперативно, так как в аргентинский спорт планируют вложить серьезные инвестиции арабские бизнес-группы. По мнению Милея, сотрудничество с ними выведет спорт в стране на новый уровень.

Позже он добавил, что готов принять то, что некоторые клубы считают необходимым остаться некоммерческими общественными организациями, но отметил: «Я фанат "Боки". Если инвестиционная группа придет и вложит целое состояние в "Боку", после чего она постоянно начнет побеждать, а "Ривер" — проигрывать, возникает вопрос: где мне расписаться?»