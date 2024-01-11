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    Глушаков пройдет сборы с «Ростовом»

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    Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков примет участие в зимних сборах «Ростова».

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Давайте говорить по фактам, на данный момент Денис Глушаков действующий игрок костромского "Спартака". Не хочется плодить какие-то сплетни. Речи о совершенном переходе не идет.

    Мы не против, если Глушаков пройдет сбор с командой РПЛ. Денис будет проходить сборы с "Ростовом".

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    • Каких-то переговоров и предварительных договоренностей у нас нет», — сказала заместитель генерального директора по вопросам медиа и PR «Спартака» Елена Трошкина, слова которой приводит «Чемпионат».

    Ранее сообщалось, что «Ростов» договорился о переходе защитника «Пеньяроля».

    «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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