Глушаков пройдет сборы с «Ростовом»

Полузащитник костромского «Спартака»примет участие в зимних сборах

«Давайте говорить по фактам, на данный момент Денис Глушаков действующий игрок костромского "Спартака". Не хочется плодить какие-то сплетни. Речи о совершенном переходе не идет.

Мы не против, если Глушаков пройдет сбор с командой РПЛ. Денис будет проходить сборы с "Ростовом".

Каких-то переговоров и предварительных договоренностей у нас нет», — сказала заместитель генерального директора по вопросам медиа и PR «Спартака» Елена Трошкина, слова которой приводит «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Ростов» договорился о переходе защитника «Пеньяроля».

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.