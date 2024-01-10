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    «Челси» проиграл «Мидлсбро» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги

    «Мидлсбро» — «Челси»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Мидлсбро
    В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Мидлсбро» в родных стенах неожиданно переиграл «Челси» со счетом 1:0.

    «Мидлсбро»
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    «Мидлсбро»

    Судьба противостояния решилась на 37-й минуте, когда Хейден Хакни с передачи Исайи Джонса отправил мяч в ворота лондонцев.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Мидлсбро — Челси 1:0
    Гол: 1:0 Хейден Хакни (37') Мидлсбро: Том Гловер, Рав ван ден Берг, Даэл Фрай, Лукас Энгель, Алекс Бангура (Мэттью Кларк, 20'), Исайя Джонс, Даниел Барласер, Джонатан Хаусон, Хейден Хакни, Мэтти Крукс, Эммануэль Латте Лат (Джош Кобёрн, 5') Челси: Джордже Петрович, Леви Колвилл, Аксель Дисаси, Тьяго Силва, Мало Гюсто, Коул Палмер, Рахим Стерлинг, Конор Галлахер, Энцо Фернандес (Армандо Броя, 63'), Чуквунонсо Мадуэке (Михаил Мудрик, 63'), Moises Caicedo Предупреждение: Леви Колвилл (30')

    Ответный поединок команд пройдет в Лондоне 23 января.

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