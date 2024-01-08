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    Дешам: Я с огромным сожалением отреагировал на смерть Франца Беккенбауэра

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

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    «Я с огромным сожалением отреагировал на смерть Франца Беккенбауэра, который покинул нас всего через несколько дней после смерти Марио Загалло. Для меня было огромной честью в 2018 году повторить их достижение, став чемпионом мира как игрок и как тренер.

    Моя сегодняшняя боль такая же сильная, как и радость, которую я испытал, "сев за один стол" с двумя гигантами мирового футбола.

    Помимо всех своих достижений и излучаемой им уверенности, Франц Беккенбауэр был чрезвычайно уважаемым человеком, соответствующим высочайшим требованиям. Я выражаю свою поддержку его семье, близким и тем, кто как и я, восхищался им, в этот печальный и болезненный момент для всех нас», — приводит слова Дешама L'Equipe.

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