Дешам: Я с огромным сожалением отреагировал на смерть Франца Беккенбауэра

Главный тренер сборной Франциипрокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста

«Я с огромным сожалением отреагировал на смерть Франца Беккенбауэра, который покинул нас всего через несколько дней после смерти Марио Загалло. Для меня было огромной честью в 2018 году повторить их достижение, став чемпионом мира как игрок и как тренер.

Моя сегодняшняя боль такая же сильная, как и радость, которую я испытал, "сев за один стол" с двумя гигантами мирового футбола.

Помимо всех своих достижений и излучаемой им уверенности, Франц Беккенбауэр был чрезвычайно уважаемым человеком, соответствующим высочайшим требованиям. Я выражаю свою поддержку его семье, близким и тем, кто как и я, восхищался им, в этот печальный и болезненный момент для всех нас», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Напомним, что Беккенбауэр скончался 8-го января в возрасте 78-и лет.