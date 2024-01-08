Умер Франц Беккенбауэр

Легендарный немецкий защитник и тренерскончался в возрасте 78 лет.

Во время игровой карьеры он выступал на позиции центрального защитника за немецкие «Баварию», «Гамбург», американский «Нью-Йорк Космос». Всего сыграл 620 матчей на клубном уровне, забил 74 гола, отдал 75 результативных передач.

За сборную Германии «Кайзер» Франц Беккенбауэр провел 103 матча, забил 14 мячей. В ее составе он стал чемпионом мира (1976) и чемпионом Европы (1972).

Франц Беккенбауэр считается эталоном центрального защитника (либеро) и одним из самых известных футболистов за всю историю футбола. Он два раза становился обладателем «Золотого мяча» (1972, 1976), три раза выигрывал Кубок чемпионов, пять раз чемпионат Германии.

В 1990 году в качестве тренера привел к победе на чемпионате мира сборную Германии, четырьмя годами ранее с ней завоевал серебряные медали. Также он тренировал французский «Марсель» и немецкую «Баварию», которые приводил к победам в национальном чемпионате.