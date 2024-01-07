Саа считает, что «Манчестер Юнайтед» должен подписать Бензема

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед»выразил мнение, что клубу следует подписать нападающего «Аль-Иттихада»

«Бензема изменил бы атаку "Манчестер Юнайтед", и это именно то, что им сейчас нужно. Он определенно забивал бы голы, а также гарантировал лучшую командную игру.

Пока это просто мечта, но Карим по-прежнему очень профессионален», — приводит слова Саа Get Football News France.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл 20 встреч, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Соглашение француза с «Аль-Иттихадом» истекает в 2026 году.

Ранее СМИ писали, что Бензема оказаться в «Лионе».