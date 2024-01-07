Клопп: В игре с «Арсеналом» «Ливерпуль» пойдет ва-банк

Наставник «Ливерпуля»высказался по поводу матча 1/32 финала Кубка Англии, в котором красные сразятся с лондонским «Арсеналом».

«Все наши игроки готовы к этому матчу, в этом нет сомнений. Мы представляем "Ливерпуль" и не можем подойти к этой встрече легкомысленно.

Через три дня после этого матча будет ещё одна игра, хотя мы только что завершили период, когда провели пять матчей за 13 дней, и никто не спрашивает нас: "Как вы себя чувствуете?" Мы просто должны пройти до конца и должны победить.

Теперь у нас две игры за три дня, и это звучит для нас как "Итак, в чём проблема?" Такова наша жизнь, это жизнь футболистов. Ритм — важная вещь. Так что в матче с "Арсеналом" мы пойдём ва-банк и посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» начнется 7 января в 19:30 мск.