17:00Манчестер Сити — ХаддерсфилдОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернарду Силва и Хулиан Альварес«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд». Онлайн
  • 16:33
    • «Чемпионат»: Никита Салтыков переходит в «Локомотив»
  • 16:23
    • «Милан» одержал уверенную победу над «Эмполи»
  • 15:39
    • Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Оберхофе
  • 13:17
    • Рублёв выиграл турнир в Гонконге
  • 16:39
    • «Локомотив» уступил дома «Трактору»
    Все новости спорта

    Клопп: В игре с «Арсеналом» «Ливерпуль» пойдет ва-банк

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Ливерпуль Арсенал
    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу матча 1/32 финала Кубка Англии, в котором красные сразятся с лондонским «Арсеналом».

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Все наши игроки готовы к этому матчу, в этом нет сомнений. Мы представляем "Ливерпуль" и не можем подойти к этой встрече легкомысленно.

    Через три дня после этого матча будет ещё одна игра, хотя мы только что завершили период, когда провели пять матчей за 13 дней, и никто не спрашивает нас: "Как вы себя чувствуете?" Мы просто должны пройти до конца и должны победить.

    Теперь у нас две игры за три дня, и это звучит для нас как "Итак, в чём проблема?" Такова наша жизнь, это жизнь футболистов. Ритм — важная вещь. Так что в матче с "Арсеналом" мы пойдём ва-банк и посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

    Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» начнется 7 января в 19:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Арсенал» даже без Салаха?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • СКА готов вернуться к победам после недавнего промаха?
  • СКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Барбастро» отдаст все силы в главном матче в своей истории
  • «Барбастро» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барбастро — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Ревель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры