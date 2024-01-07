Кэррик: Матч с «Челси» особенный

Наставник «Мидлсбро»рассказал, чего ждет от матча 1/2 финала Кубка английского лиги с «Челси».

Ранее «Мидлсбро» проиграл бирмингемской «Астон Вилле» в рамках 1/32 финала Кубка Англии — 0:1.

«Матч с "Челси" особенный. Во вторник будут совсем другие ощущения. И парни будут с нетерпением ждать этого матча.

Нас ждет огромное испытание в матче против потрясающей команды с невероятными футболистами. Но мы с достоинством подойдем к нему. Мы заслужили место в полуфинале. Так что нужно быть готовыми выиграть», — сказал Каррик в эфире BBC Sport.

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«Мидлсбро» сыграет с «Челси» 9 января.