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    Тухель не стал комментировать вероятный переход Дайера в «Баварию»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос журналиста о возможном трансфере защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Переход Дайера в "Баварию"? Вы спрашивали об этом нашего спортивного директора? Если нет, то обратитесь к нему с этим вопросом. От меня комментариев не будет», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

    «Бавария» практически договорилась с Дайером об условиях личного контракта и имеет возможность заключать предварительное соглашение уже сейчас, а переход состоится летом на правах свободного агента.

    Эрик Дайер с 2014 года выступает за «Тоттенхэм», провел 270 матчей, забил 12 голов. В его активе 49 игр и 13 мячей за сборную Англии.

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