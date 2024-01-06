Тухель не стал комментировать вероятный переход Дайера в «Баварию»

Главный тренерответил на вопрос журналиста о возможном трансфере защитника

«Переход Дайера в "Баварию"? Вы спрашивали об этом нашего спортивного директора? Если нет, то обратитесь к нему с этим вопросом. От меня комментариев не будет», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

«Бавария» практически договорилась с Дайером об условиях личного контракта и имеет возможность заключать предварительное соглашение уже сейчас, а переход состоится летом на правах свободного агента.

Эрик Дайер с 2014 года выступает за «Тоттенхэм», провел 270 матчей, забил 12 голов. В его активе 49 игр и 13 мячей за сборную Англии.