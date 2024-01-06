ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США — победитель МЧМ-2024Молодежный чемпионат мира по хоккею-2024: 10 главных выводов
  • 16:29
    • «Интер» вырвал победу у «Вероны» в добавленное время
  • 15:51
    • Махачев и Эдвардс могут провести бой осенью в Абу-Даби
  • 15:24
    • Московское «Динамо» не оставило шансов «Куньлуню»
  • 14:46
    • Рублев пробился в финал турнира в Гонконге
  • 13:26
    • Соболенко обыграла Азаренко и вышла в финал турнира в Брисбене
    Все новости спорта

    Карвалью может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Вулверхэмптон Ливерпуль Трансферы Бундеслига Футбол Германии РБ Лейпциг
    Руководство «Вулверхэмптона» заинтересовано в подписании полузащитника «Ливерпуля» Фабиу Карвалью на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Фабиу Карвалью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабиу Карвалью

    Стало известно, что «волки» хотят взять в аренду полущашитника до конца нынешнего сезона. У боссы «Ливерпуля» есть еще несколько предложений от других клубов АПЛ, где Карвалью может получить регулярную игровую практику.

    Нынешний сезон полузащитник начинал в «Лейпциге», куда отправился также на правах аренды. Карвалью принял участие в 15-и матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

  • Что смотреть в январе: «Арсенал» — «Ливерпуль», Суперкубок Испании и проверка на прочность для «Лейпцига»
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в январе
  • 04/01/2024

    • Ранее сообщалось о том, что экс-нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может вернуться в АПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Престон» упрется и создаст проблемы
  • «Челси» — «Престон Норт Энд». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Атлетико» не оставит шансов «Луго» и пройдет дальше
  • «Луго» — «Атлетико» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Фиорентина» завоюет три очка в гостях
  • «Сассуоло» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 6 января
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Челси — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Луго — Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сассуоло — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Алавес — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барбастро — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арандина — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры