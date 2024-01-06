Карвалью может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

Руководствозаинтересовано в подписании полузащитникана правах аренды. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что «волки» хотят взять в аренду полущашитника до конца нынешнего сезона. У боссы «Ливерпуля» есть еще несколько предложений от других клубов АПЛ, где Карвалью может получить регулярную игровую практику.

Нынешний сезон полузащитник начинал в «Лейпциге», куда отправился также на правах аренды. Карвалью принял участие в 15-и матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось о том, что экс-нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может вернуться в АПЛ.