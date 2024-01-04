Мората: У «Атлетико» был шанс выиграть, но в итоге мы проиграли

Форвард «Атлетико»подвел итоги матча Ла Лиги с «Жироной». Мадридский клуб уступил со счетом 3:4.

«У нас был шанс выиграть, но в итоге мы проиграли. Теперь нам нужно снова взглянуть на свою игру и улучшить её, это всегда можно сделать. У нас есть ещё два турнира, и мы должны довести их до конца, нет времени жаловаться, сетовать или думать о сегодняшнем матче.

Мы хотели победить, начать год с хорошего результата, но не получилось — так что давайте начнём с кубкового матча, а затем разыграем титул в Суперкубке. Нам нужно улучшить свою игру, и уже завтра мы продолжим тренироваться с этой целью», — цитирует форварда сайт «Атлетико».

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