Тренер «Реала Сосьедад»: Мы заслужили победу над «Алавесом»

Наставник «Реала Сосьедад»высказался по поводу результата матча с «Алавесом» (1:1) в 19-м туре Примеры.

«Думаю, что во втором тайме, даже имея на одного игрока меньше, мы были лучше соперника. Наши моменты были гораздо конкретнее. Единственное, что было у них при игре в большинстве — это пенальти, в то время как у нас было несколько голевых ситуаций. Если кто-то и заслуживал победы, так это мы», — приводит слова Альгуасиля пресс-служба «Реала Сосьедад».

Матч 19-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Алавес» закончился со счетом 1:1.

Арсен Захарян вышел на замену в компенсированное время. Спустя три минуты после появления россиянина на поле «Реал Сосьедад» смог отыграться.