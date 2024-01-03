Симеоне: «Жирона» может стать чемпионом Испании

Наставник «Атлетико»оценил перспективы «Жироны». Команды сыграют друг с другом в 19-м туре Примеры.

«Необычный сезон проводит "Жирона", и есть все основания надеяться, что она станет чемпионом. Тренер с очень четкими идеями, и теперь у него есть команда с отличной идеей, в которой много эффективных игроков в атаке.

Они сильны. Они стремятся к максимуму, отличная команда — молодость, свежесть со скамейки запасных», — приводит слова Симеоне Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Жирона» на данный момент идет второй в таблице Примеры, набрав 45 очков, уступая лидирующему «Реалу» только по результатам личной встречи.