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    Генсек РФС: Если наше отстранение снимут, будем подавать заявку на проведение Евро-2036

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, в каком случае Россия подаст заявку на проведение Евро-2036.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Если на это будут определенные обстоятельства. Нам пока говорят, что действует история с отстранением наших сборных, поэтому заявку от РФС рассматривать невозможно.

    Мы уже пытались податься на проведение Евро-2028 года. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут.

    Были определение шаги в футзале, но им даже не высылают заявочную документацию, чтобы грамотно составить заявку», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

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