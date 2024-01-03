Генсек РФС: Если наше отстранение снимут, будем подавать заявку на проведение Евро-2036

Генеральный секретарь РФСрассказал, в каком случае Россия подаст заявку на проведение

«Если на это будут определенные обстоятельства. Нам пока говорят, что действует история с отстранением наших сборных, поэтому заявку от РФС рассматривать невозможно.

Мы уже пытались податься на проведение Евро-2028 года. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут.

Были определение шаги в футзале, но им даже не высылают заявочную документацию, чтобы грамотно составить заявку», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

В мае 2022 года УЕФА отклонил заявки России на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 году.

Напомним, Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании, а чемпионат Европы-2032 — в Италии и Турции.