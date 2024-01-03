Анчелотти: У Гюлера огромный потенциал

Наставник «Реала»отреагировал на возвращение в строй турецкого полузащитника

«Арда Гюлер вернулся, и он начал восстанавливать свои былые кондиции. Мы не спешим с его возвращением, у него есть время играть за этот клуб на протяжении множества лет.

Если я смогу, то предоставлю сегодня игровое время Гюлеру. У него огромный потенциал, мы в этом не сомневаемся», — цитирует итальянца пресс-служба итальянской команды.

До перехода в «Реал» Гюлер выступал за «Фенербахче». Сумма сделки составила 20 млн евро.

Сегодня, 3 января, мадридский клуб встретится с «Мальоркой». Стартовый свисток прозвучит в 21:15 мск.