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    Ивич: Мы первые после 18 туров, так как просто заслуживаем этого

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич назвал причины удачных результатов команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Мы первые после 18 туров, так как просто заслуживаем этого. Я всегда говорю, что причина в моих футболистах. Игроки всегда стараются и заслуживают этого первого места. Но не стоит прохлаждаться, так как до конца сезона ещё много матчей. Никто не знает, как будет развиваться чемпионат России.

    Наша команда ни разу не выигрывала чемпионат России. Но я не утомляю свой мозг этими рассуждениями. День за днём, игра за игрой мы все вместе движемся только вперёд», — приводит слова Ивича Ertsports.gr.

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