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    «Ливерпуль» досрочно вернул Карвалью из «Лейпцига»

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    «Ливерпуль» сообщил о возвращении полузащитника Фабиу Карвалью из «Лейпцига».

    Фабиу Карвалью
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    Фабиу Карвалью

    Карвалью перешел в «Лейпциг» перед началом сезона на правах аренды. Соглашение было рассчитано до лета 2024 года, но «Ливерпуль» решил досрочно вернуть игрока.

    Ранее сообщалось, что в «Ливерпуль» был недоволен тем, что португалец в этом сезоне до сих пор сыграл в общей сложности лишь 257 минут.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Карвалью в 16 миллионов евро.

    Напомним, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал главной трансферной целью ведущих клубов Саудовской Аравии.

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