«Ливерпуль» досрочно вернул Карвалью из «Лейпцига»

Фабиу Карвалью Фото: globallookpress.com
Карвалью перешел в «Лейпциг» перед началом сезона на правах аренды. Соглашение было рассчитано до лета 2024 года, но «Ливерпуль» решил досрочно вернуть игрока.
Ранее сообщалось, что в «Ливерпуль» был недоволен тем, что португалец в этом сезоне до сих пор сыграл в общей сложности лишь 257 минут.
Transfermarkt оценивает стоимость Карвалью в 16 миллионов евро.
Напомним, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал главной трансферной целью ведущих клубов Саудовской Аравии.