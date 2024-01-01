«Ливерпуль» досрочно вернул Карвалью из «Лейпцига»

сообщил о возвращении полузащитникаиз «Лейпцига».

Карвалью перешел в «Лейпциг» перед началом сезона на правах аренды. Соглашение было рассчитано до лета 2024 года, но «Ливерпуль» решил досрочно вернуть игрока.

Ранее сообщалось, что в «Ливерпуль» был недоволен тем, что португалец в этом сезоне до сих пор сыграл в общей сложности лишь 257 минут.

Transfermarkt оценивает стоимость Карвалью в 16 миллионов евро.

Напомним, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал главной трансферной целью ведущих клубов Саудовской Аравии.