Тен Хаг: Я убежден и твердо верю, что мы сможем добиться прогресса с этой командой

Главный тренерпосле поражения от(1:2) в рамках 20-го тура АПЛ заявил, что «красные дьяволы» смогут стабилизировать свои результаты.

«Конечно. Ineos меня знают. Они знают, что результаты придут, когда мне будут доступны (травмированные) игроки. Мы уже доказали, что можем противостоять топ-командам.

Я убежден и твердо верю, что мы сможем добиться прогресса с этой командой и добиться большей стабильности. Это часть проекта.

В прошлом году мы выступали выше ожиданий, в этом году — пока ниже ожиданий. Мы должны быть лучше, проявить себя. Я должен возглавить процесс. Я уверен, что когда (травмированные) игроки вернутся, эта команда будет сильнее», — сказал тен Хаг ESPN.

После поражения от «Ноттингем Форест» «Манчестер Юнайтед» занимают 7-е место в таблице АПЛ с 31-м баллом в активе. В следующем матче «красные дьяволы» сыграют против «Уигана» 8-го января в рамках Кубка Англии.