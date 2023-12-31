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    Тен Хаг: Я убежден и твердо верю, что мы сможем добиться прогресса с этой командой

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения от «Ноттингем Форест» (1:2) в рамках 20-го тура АПЛ заявил, что «красные дьяволы» смогут стабилизировать свои результаты.

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    «Конечно. Ineos меня знают. Они знают, что результаты придут, когда мне будут доступны (травмированные) игроки. Мы уже доказали, что можем противостоять топ-командам.

    Я убежден и твердо верю, что мы сможем добиться прогресса с этой командой и добиться большей стабильности. Это часть проекта.

    В прошлом году мы выступали выше ожиданий, в этом году — пока ниже ожиданий. Мы должны быть лучше, проявить себя. Я должен возглавить процесс. Я уверен, что когда (травмированные) игроки вернутся, эта команда будет сильнее», — сказал тен Хаг ESPN.

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    • После поражения от «Ноттингем Форест» «Манчестер Юнайтед» занимают 7-е место в таблице АПЛ с 31-м баллом в активе. В следующем матче «красные дьяволы» сыграют против «Уигана» 8-го января в рамках Кубка Англии.

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