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    «Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Ноттингем Форест» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол в этом матче забили хозяева на 64-й минуте. Полузащитник команды Николас Домингес открыл счет.

    На 78-й минуте «Манчестер Юнайтед» сумел сравнять счет. Нападающий команды Маркус Рашфорд забил гол — 1:1.

    На 82-й минуте «Ноттингем Форест» вновь вышел вперед благодаря голу Моргана Гиббс-Уайта.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед 2:1
    Голы: 1:0 Nicolás Domínguez (64'), 1:1 Маркус Рашфорд (78'), 2:1 Морган Гиббз-Уайт (82') Ноттингем Форест: Мэтт Тёрнер, Гонсало Монтьель (Неко Уильямс, 74'), Ола Эйна (Харри Тоффоло, 87'), Морган Гиббз-Уайт, Энтони Эланга (Вийи Боли, 87'), Крис Вуд, Moussa Niakhaté, Murillo, Danilo Oliveira (Орел Мангала, 87'), Ryan Yates, Nicolás Domínguez (Каллум Хадсон-Одои, 79') Манчестер Юнайтед: Диогу Далот, Джонни Эванс, Аарон Ван-Биссака (Sergio Reguilón, 90'), Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Кобби Майну (Скотт МакТоминай, 46'), Маркус Рашфорд, Антони (Амад Диалло, 54'), Raphaël Varane, André Onana Предупреждения: Морган Гиббз-Уайт (56'), Диогу Далот (57'), Raphaël Varane (59'), Алехандро Гарначо (85'), Орел Мангала (88'), Кристиан Эриксен (90 + 10')

    После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 7-й позиции (31 балл).

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