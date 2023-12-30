«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 2:1, обзор голов

на своем поле обыграл(2:1) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол в этом матче забили хозяева на 64-й минуте. Полузащитник команды Николас Домингес открыл счет.

На 78-й минуте «Манчестер Юнайтед» сумел сравнять счет. Нападающий команды Маркус Рашфорд забил гол — 1:1.

На 82-й минуте «Ноттингем Форест» вновь вышел вперед благодаря голу Моргана Гиббс-Уайта.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед 2:1 Голы: 1:0 Nicolás Domínguez (64'), 1:1 Маркус Рашфорд (78'), 2:1 Морган Гиббз-Уайт (82') Ноттингем Форест: Мэтт Тёрнер, Гонсало Монтьель (Неко Уильямс, 74'), Ола Эйна (Харри Тоффоло, 87'), Морган Гиббз-Уайт, Энтони Эланга (Вийи Боли, 87'), Крис Вуд, Moussa Niakhaté, Murillo, Danilo Oliveira (Орел Мангала, 87'), Ryan Yates, Nicolás Domínguez (Каллум Хадсон-Одои, 79') Манчестер Юнайтед: Диогу Далот, Джонни Эванс, Аарон Ван-Биссака (Sergio Reguilón, 90'), Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Кобби Майну (Скотт МакТоминай, 46'), Маркус Рашфорд, Антони (Амад Диалло, 54'), Raphaël Varane, André Onana Предупреждения: Морган Гиббз-Уайт (56'), Диогу Далот (57'), Raphaël Varane (59'), Алехандро Гарначо (85'), Орел Мангала (88'), Кристиан Эриксен (90 + 10')

После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 7-й позиции (31 балл).