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    Онана: Люди многого от меня ждут и поэтому так сильно меня критикуют

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    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал о своих выступлениях за английский коллектив.

    Андре Онана
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    Андре Онана

    «Ошибки — это часть обучения. Мы знаем, что люди многого от меня ждут и поэтому так сильно меня критикуют. Но для меня это не проблема, я привык. То же самое произошло и в "Интере": вначале меня критиковали, но посмотрите, чем все закончилось... Теперь это вечная любовь с "нерадзурри".

    "Манчестер Юнайтед" — еще более крупный клуб, и ожидания также выше, но я уверен, что, действуя все лучше и лучше, мы будем вместе улыбаться, как это было с "Интером". Мало кто в нас верил, но мы показали, на что способны. Теперь, в "Юнайтед", мое будущее в моих руках, нам просто нужно подняться, и я уверен, что мы это сделаем.

    Я в "МЮ" определенно потому, что меня хотел видеть тен Хаг, но также потому, что я был лучшим в прошлом сезоне. Я уверен, что и здесь, в "Манчестере", у меня дела пойдут лучше, потому что, когда есть способности, это только вопрос времени», — цитирует Онана Sky Sport.

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