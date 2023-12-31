Божович: Ивич молодец, нелегко в России занять первое место, когда есть «Зенит»

Главный тренерназвал лучшего тренера в российской Премьер-лиге сезона 2023/2024.

«Ивич молодец! Нелегко в России занять первое место, когда есть "Зенит". Ивич проделал хорошую работу. Не удивлен, что именно он обыграл бразильцев Семака на данном отрезке чемпионата.

Он молодой тренер, но достаточно опытный. В Сербии следят за его успехами, положительно о нем отзываются. Сейчас Ивич — один из самых обсуждаемых тренеров в нашей стране», — сказал Божович Sport24.

После 18-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Зенит» отстает от лидерства в лиге на 2 балла.