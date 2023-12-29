«Аталанта» пока не определилась с будущим Миранчука

пока решила, останется лив команде на вторую половину сезона.

Армянский журналист Грач Хачатрян при этом утверждает, что самым вероятным остается вариант с переходом российского полузащитника в другой клуб на правах аренды.

Миранчук недоволен своим положением в «Аталанте» из-за минимального количества игрового времени.

Сообщалось, что Миранчук может вернуться в «Торино», за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

В текущем сезоне Миранчук провел в чемпионате Италии восемь матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 7,5 миллиона евро. Действующий контракт Алексея с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2025 года.