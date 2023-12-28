Полузащитник «Аталанты»может сменить команду в следующем месяце.

По информации Tutto Atalanta, Миранчук может вернуться в «Торино», за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

Скорее всего, стороны снова будут обсуждать вариант с арендой 28-летнего россиянина.

В текущем сезоне Миранчук провел в чемпионате Италии восемь матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 7,5 миллиона евро. Действующий контракт Алексея с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2025 года.