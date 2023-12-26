Головин раскритиковал Гасперини из-за Миранчука

Хавбек «Монако»высказался о том, как наставник «Аталанты»влияет на развитие российского полузащитника

«Почему у Миранчука не получается раскрыться? Точно сказать не могу, потому что я не знаю, что происходит внутри у него. Я иногда с ним общаюсь, спрашиваю как дела, не более. Наверное, не повезло с тренером. Я вижу постоянно, что его то не отпускают, то не выпускают по каким-то причинам. Видно, что он, когда выходит, хорошо играет. А потом он просто не выходит, ему даже не дают шанса поиграть.

Не отпустил его в "Торино" и опять не выпускает, это очень странный момент. Думаю, что ему нужно пойти туда, где тренер будет доволен им и будет рассчитывать на него. Тяжело, наверное, проявлять себя, когда ты не играешь», — сказал Головин в интервью на You-Tube канале Nobel.

Календарь и таблица Серии А

В текущем сезоне Миранчук провел 12 встреч во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.