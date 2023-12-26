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    Головин раскритиковал Гасперини из-за Миранчука

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    Хавбек «Монако» Александр Головин высказался о том, как наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини влияет на развитие российского полузащитника Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Почему у Миранчука не получается раскрыться? Точно сказать не могу, потому что я не знаю, что происходит внутри у него. Я иногда с ним общаюсь, спрашиваю как дела, не более. Наверное, не повезло с тренером. Я вижу постоянно, что его то не отпускают, то не выпускают по каким-то причинам. Видно, что он, когда выходит, хорошо играет. А потом он просто не выходит, ему даже не дают шанса поиграть.

    Не отпустил его в "Торино" и опять не выпускает, это очень странный момент. Думаю, что ему нужно пойти туда, где тренер будет доволен им и будет рассчитывать на него. Тяжело, наверное, проявлять себя, когда ты не играешь», — сказал Головин в интервью на You-Tube канале Nobel.

    Календарь и таблица Серии А

    В текущем сезоне Миранчук провел 12 встреч во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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