«Арсенал» — «Вест Хэм»: счет матча 0:2, обзор голов

«Вест Хэм» Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Томаш Соучек и Константинос Мавропанос.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Арсенал Лондон — Вест Хэм 0:2
Голы: 0:1 Томаш Соучек (13'), 0:2 Константинос Мавропанос (55') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Александр Зинченко (Рейсс Нелсон, 64'), Деклан Райс, Букайо Сака, Леандро Троссард (Эмиль Смит Роув, 79'), Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (Эдвард Нкетиа, 64'), Gabriel Magalhães, Martin Ødegaard Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эмерсон, Анджело Огбонна, Константинос Мавропанос, Джеймс Уорд-Праус, Мохаммед Кудус, Томаш Соучек, Джаррод Боуэн, Lucas Paquetá (Saïd Benrahma, 33'), Edson Álvarez, Vladimír Coufal Предупреждения: Рейсс Нелсон (72'), Габриэл Жезус (90 + 2')
Благодаря этой победе «Вест Хэм» смог набрать 33 пункта и подняться на шестое место в турнирной таблице. У «Арсенала» осталось 40 баллов и вторая строчка.