Почеттино: Я доволен игрой «Челси»

Наставник «Челси»высказался по поводу победы синих над «Кристал Пэлас» (2:1) в 19-м туре АПЛ.

«Мы создали много моментов. Я очень доволен игрой. Некоторым игрокам ещё нужно адаптироваться к команде. Это важный шаг для Кристофера Нкунку, так как он долгое время не играл.

Премьер-лига — это действительно тяжёлый турнир, в котором нам нужно быть последовательными, чтобы добиться успеха. Первая половина сезона была со взлётами и падениями, она была тяжёлой для многих. Но мы настроены позитивно, и нам нужно показать, что мы можем конкурировать», — приводит слова Почеттино BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» идет десятым в таблице АПЛ. Клуб набрал 25 очков в 19 встречах.