До матча
«Наполи»
Обладатели скудетто прошлого сезона выступают не столь удачно в нынешней кампании. «Наполи» занимает лишь 7-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков в 17-ти матчах. На счету неаполитанцев 8 побед, 3 ничьи и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 28:21.
Два последних матча «Наполи» закончились поражениями. Сначала подопечные Вальтера Мадзарри вылетели из Кубка Италии, разгромно уступив «Фрозиноне» (0:4), а в крайнем туре Серии А также всухую проиграли «Роме» (0:2).
До этого «Наполи» обыграл дома «Кальяри» со счетом 2:1, уступил «Ювентусу» (0:1), «Интеру» (0:3) и «Эмполи» (0:1), а также взял верх над «Аталантой» (2:1).
«Монца»
«Монца» набрала 21 очко в 17-ти матчах, что позволяет ей занимать текущую 11-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды 5 побед, 6 ничьи и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 16:18.
Подопечные Раффаэле Палладино уступили в двух крайних турах Серии А, не сумев забить ни одного мяча. Сначала «бело-красные» разгромно проиграли на выезде «Милану» (0:3), а в прошедшую пятницу было минимальное поражение от «Фиорентины» (0:1).
«Монца» выиграла один из 4-х матчей в декабре. Встреча 15-го тура против «Дженоа» завершилась победой коллектива Палладино в один мяч (1:0).
Личные встречи
В прошлом сезоне Серии А команды обменялись домашними победами — 4:0 в Неаполе и 2:0 в Монце. Всего в 6-ти очных матчах на счету каждого коллектива по две победы и еще дважды была зафиксирована ничья.