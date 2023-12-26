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    Президент «Торпедо»: Даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в Премьер-лигу

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    Президент «Торпедо» Ярослав Савин признался, что разочарован итогами первой половины сезона.

    Ярослав Савин
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    Ярослав Савин

    «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.

    «Это не то, что мы ожидали, конечно, учитывая задачу возвращения в РПЛ. Но это и не катастрофа, потому что впереди еще 14 туров и все можно поправить. Отрыв не выглядит совсем уж страшным. Хотя понимаем, что нужно теперь прилагать еще больше усилий.

    Говорил, что пробегу марафон, если не выйдем в РПЛ? Разговаривал с футболистами, сказали, что пока не надо (смеется). Говорят, все будет нормально, бежать не придется.

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    Мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в Премьер-лигу. Каждый сотрудник клуба думает только о том, что еще нужно сделать, чтобы решить задачу. Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Да, будет архисложно. Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14», — приводит слова Савина «Спорт-Экспресс».

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