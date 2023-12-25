Автобус «Наполи» не стал ждать Мадзарри после матча с «Ромой», тренер возвращался в Неаполь на такси

Главный тренер «Наполи»после гостевого матча с «Ромой» (0:2) добирался до Неаполя на такси.

По информации La Repubblica, клубный автобус вместе со всей командой не стал ждать, когда Мадзарри завершит послематчевое общение с журналистами.

Итальянскому специалисту пришлось ловить такси у «Стадио Олимпико».

Отметим, что расстояние от Рима до Неаполя составляет 220 километров.

Мадзарри возглавил «Наполи» в середине ноября после увольнения француза Руди Гарсия.

«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А после 17 туров. Неаполитанский клуб проиграл пять из семи последних матчей.