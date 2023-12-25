Автобус «Наполи» не стал ждать Мадзарри после матча с «Ромой», тренер возвращался в Неаполь на такси

Вальтер Мадзарри Фото: globallookpress.com
По информации La Repubblica, клубный автобус вместе со всей командой не стал ждать, когда Мадзарри завершит послематчевое общение с журналистами.
Итальянскому специалисту пришлось ловить такси у «Стадио Олимпико».
Отметим, что расстояние от Рима до Неаполя составляет 220 километров.
Мадзарри возглавил «Наполи» в середине ноября после увольнения француза Руди Гарсия.
«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А после 17 туров. Неаполитанский клуб проиграл пять из семи последних матчей.