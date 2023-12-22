Де Лаурентис: Я понял, что должен был выгнать Руди Гарсию еще в первый день

Президент итальянскогорассказал подробности его работы с экс-тренером неаполитанского клуба

«Я понял, что должен был выгнать его еще в первый день, когда мы представили его в качестве тренера. Это тот специалист, который приходит в клуб и говорит: "Я ничего не знаю о 'Наполи', я не смотрел матчей этой команды". После этих слов я начал смеяться, но он повторил свои слова ещё несколько раз.

Мне просто нужно было заниматься сохранением того футбола, который был при Спаллетти, но вместо этого он настоял на том, чтобы я уволил потрясающего тренера по физической подготовке для того, чтобы он пригласил на его место собственного специалиста», — приводит слова Де Лаурентиса AS.