Бывшие скауты «МЮ» оценивали Антони в 25 млн фунтов, через несколько месяцев клуб заплатил на 60 млн больше

Бывшие скаутыбыли уверены, что атакующий полузащитникне стоит тех денег, которые за него просил «Аякс».

По информации The Athletic, скауты, работавшие в английском клубе в то время, когда пост главного тренера занимал Оле-Гуннар Сульшер, оценили бразильского вингера в 25 миллионов фунтов.

Всего лишь через несколько месяцев после этого «МЮ» заплатил «Аяксу» за Антони 85 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Антони провел в английской Премьер-лиге 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что полузащитник «МЮ» Каземиро получил предложение из Саудовской Аравии, а защитник Рафаэль Варан может вернуться в мадридский «Реал».

Напомним, в конце минувшей недели «МЮ» сообщил о продаже 25 процентов акцию клуба британскому миллиардеру сэру Джиму Рэтклиффу.

«МЮ» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 18 туров.