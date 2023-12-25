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    Бывшие скауты «МЮ» оценивали Антони в 25 млн фунтов, через несколько месяцев клуб заплатил на 60 млн больше

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    Бывшие скауты «Манчестер Юнайтед» были уверены, что атакующий полузащитник Антони не стоит тех денег, которые за него просил «Аякс».

    Антони
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    Антони

    По информации The Athletic, скауты, работавшие в английском клубе в то время, когда пост главного тренера занимал Оле-Гуннар Сульшер, оценили бразильского вингера в 25 миллионов фунтов.

    Всего лишь через несколько месяцев после этого «МЮ» заплатил «Аяксу» за Антони 85 миллионов фунтов.

    В текущем сезоне Антони провел в английской Премьер-лиге 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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    • Ранее сообщалось, что полузащитник «МЮ» Каземиро получил предложение из Саудовской Аравии, а защитник Рафаэль Варан может вернуться в мадридский «Реал».

    Напомним, в конце минувшей недели «МЮ» сообщил о продаже 25 процентов акцию клуба британскому миллиардеру сэру Джиму Рэтклиффу.

    «МЮ» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 18 туров.

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