Постекоглу: С «Эвертоном» была тяжелая игра

Наставник «Тоттенхэма»отреагировал на победу над «Эвертоном» (2:1) в 18-м туре чемпионата Англии.

«Это была тяжёлая игра для нас. Думаю, что мы действительно хорошо начали игру и, помимо голов, наш футбол был хорош, но затем мы позволили себе несколько вольностей и дали им вернуться в игру. "Эвертон" — хорошая команда, они были в хорошей форме, очень уверены в себе и усложнили нам задачу.

Во втором тайме мы не могли по-настоящему контролировать игру. У нас было несколько достойных моментов в контратаках, но мы не приняли несколько удачных решений, что также удерживало их в игре. Нам пришлось действовать немного по-другому, но приятно то, что мы это сделали. Нам пришлось проявить некоторую стойкость, немного обороняться, чего нам не приходилось делать в большинстве игр, и Викарио также совершил несколько отличных сейвов. Это был командный вклад в важные три очка», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».