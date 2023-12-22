«Алавес» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

Завершились два последних поединка 18-го тура испанской Примеры.

В одном из них мадридский «Реал» смог вырвать победу у «Алавеса». Единственным голом в компенсированное арбитром время отметился Лукас Васкес.

Отметим, что «Реал» доигрывал матч в меньшинстве из-за прямой красной карточки для Начо Фернандеса.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Реал Мадрид 0:1 Гол: 0:1 Лукас Васкес (90 + 2') Алавес: Антонио Сивера, Андони Горосабель (Науэль Тенаглия, 78'), Абдель Абкар, Рафа Марин, Рубен Дуарте (Хави Лопес, 59'), Андер Гевара, Антонио Бланко, Хон Гуриди (Янис Хаджи, 60'), Абде Реббах (Алекс Солас, 72'), Луис Риоха, Samuel Omorodion (Кевин Гарсиа, 78') Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Франсиско Гарсия, Начо, Браим Диас (Хоселу, 76'), Джуд Беллингхэм, Лука Модрич (Орельен Чуаэми, 55'), Тони Кроос, Федерико Вальверде, Родриго, Лукас Васкес, Antonio Rüdiger Предупреждения: Carlo Ancelotti (39'), Рубен Дуарте (45'), Хави Лопес (83'), Джуд Беллингхэм (84'), Науэль Тенаглия (90') Удаление: Начо Фернандес (54')

Календарь и таблица испанской Примеры

Таким образом, «Реал» набрал 45 баллов и поднялся на первое место в турнирной таблице. У «Алавеса» осталось16 пунктов и шестнадцатая позиция.

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В параллельной игре «Мальорка» оказалась сильнее «Осасуны» со счетом 3:2.

На голы Матии Настасича, Даниэля Родригеса и Антонио Раилло гости ответили точными ударами Пабло Ибаньеса и Рауля.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Осасуна 3:2 Голы: 0:1 Пабло Ибаньес (7'), 1:1 Матия Настасич (12'), 2:1 Дани Родригес (53'), 3:1 Антонио Раильо (62'), 3:2 Рауль Гарсия (90 + 1') Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео, Джованни Алессандро Апуд, Антонио Райльо, Матия Настасич, Коста Хауме (Хосе Копете, 79'), Антонио Санчес (Хавьер Льябрес, 90'), Мануэль Морланес (Серхи Дардер, 71'), Дани Родригес (Амат Ндиайе, 90'), Саму Омородион, Кайл Ларин (Абдон Пратс, 70') Осасуна: Серхио Эррера, Хуан Крус, Давид Гарсия, Хесус Аресо, Мойсес Гомес (Икер Муньос, 46'), Пабло Ибаньес (Эсекьель Авила, 66'), Лукас Торро (Аймар Орос, 46'), Хон Монкайола (Энрике Барха, 81'), Рубен Пенья, Анте Будимир, Хосе Арнаис (Рауль Гарсия, 66') Предупреждения: Антонио Раильо (28'), Пабло Маффео (47'), Коста Хауме (79')

«Мальорка» набрала 18 очков и поднялась на четырнадцатое место. У «Осасуны» 19 пунктов и двенадцатая позиция.