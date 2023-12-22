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    В «Зените» ответили на вопрос о возможном участии в Суперлиге

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, готов ли санкт-петербургский клуб участвовать в проекте Суперлиги.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    В четверг, 21 декабря, суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги.

    «Не время для комментариев, сначала надо зерна от плевел отделить», — приводит слова Медведев «Р-Спорт».

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    • Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласен на запуск Суперлиги даже в том случае, если лучшие клубы английской Премьер-лиги откажутся от участия в проекте.

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    • Новый формат турнира предусматривает три дивизиона. Планируется, что в Суперлиге будут играть 64 команды.

    Каждая команда проведет не менее 14 матчей за сезон. При этом ни один из клубов не будет постоянным участником турнира. Суперлигу могут запустить осенью 2025 года.

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