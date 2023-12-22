Гол чилийца Давилы в ворота «Факела» назвали лучшим в РПЛ в ноябре–декабре

Чилийский форвард московского ЦСКАзабил самый красивый мяч в РПЛ по итогам ноября-декабря, сообщает официальный сайт турнира.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Виктор Давила Фото: premium.premierliga.ru

За гол армейца в 15-м туре против «Факела» (1:1) отдали свои голоса 46,73% болельщиков. Вторую строчку занял нападающий «Факела» Евгений Марков, отличившийся в матче с «Ахматом» (37,07%). На третьем месте остался хавбек «Краснодара» Никита Кривцов с голом в ворота ЦСКА (5,99%).

Календарь и таблица РПЛ

Другими претендентами на лучший гол в ноябре–декабре были Дарко Тодорович («Ахмат»), Иван Сергеев («Зенит»), Фернандо Костанца, Роман Ежов (оба — «Крылья Советов») и Наир Тикнизян («Локомотив»).