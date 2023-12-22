Источник: Черчесов может стать тренером «Бешикташа»

Станислав Черчесов Фото: globallookpress.com
Накануне стало известно, что руководством «Бешикташа» было принято решение после поражения от «Аланьяспора» (1:3) отправить в отставку главного тренера Рызы Чалымбая.
Помимо 60-летнего россиянина на пост главного тренера «Бешикташа» претендуют Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур и Бруно Женезио.
Напомним, что «Бешикташ» уже на 17 очков отстал в чемпионате Турции от лидирующих «Фенербахче» и «Галатасарая». Последней командой Черчесова был венгерский «Ференцварош».